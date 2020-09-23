Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta ekrana geliyor. Dün akşam ekrana gelen Baraj dizisinde neler oldu? Dizi bitiminden hemen sonra 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BARAJ 22 EYLÜL SON BÖLÜM

Baraj’daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir’i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.

Eski kurbanları İsmet ve Ahmet’in izini bulması artık Nehir’i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım. Nehir’in yalanını öğrenen Nazım, kendi yalanını ne zaman itiraf edecektir?

BARAJ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI