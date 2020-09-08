Baraj son bölümü bu akşam izleyicisi ile buluştu. Baraj 4. son bölümünde Nehir, Zerrin'in hastalığını öğrenince İstanbul'a geri dönüyor. Peki, Baraj 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BARAJ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nazım bildiği Tarık'tan beklediği ilgiyi göremeyen Nehir, Zerrin'in hastalığını da öğrenince İstanbul'a dönmek ister. Tarık'ın tehdidinden sonra Nehir'i ondan olabildiğince uzak tutmak isteyen Nazım ise bu isteği üzgün bir şekilde kabul eder. Ama Tarık'ın barajda geçirdiği bir kaza sakatlanmasına sebep olunca Nehir onu yalnız bırakmak istemez.

Nehir'in Tarık'a her geçen gün yakınlaşmasına tanık olmak zorunda kalan Nazım, Tarık'tan nasıl kurtulabileceğini bulmaya çalışır. Fakat bütün bu karmaşa içinde barajdaki bir kişi Nazım-Tarık yalanını öğrenir. Artık Nazım bu yalanı Nehir'den daha ne kadar saklayabilecektir?