Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 1977 yapımı Baraj isimli filmden uyarlanan Baraj dizisi dün akşam 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Artık Nazım'a inanamayan Nehir'in İstanbul'a geri dönme kararı aldığı Baraj 14. bölümde neler oldu? Baraj 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım’ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım’a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul’a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir’i seçip onun peşinden İstanbul’a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.

Tarık, gerçekleri Nehir’e anlatarak onunla Nazım’ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım’ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil’in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.

BARAJ 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlgiyle izlenen Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.