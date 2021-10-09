Otomobilinde çektiği şarkı videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddiası büyük şok etkisi yarattı.

Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Parlak, saldırıya uğradığını doğruladı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan, Parlak şu ifadeleri kullandı:

İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıkta aracıma saldırı oldu. Telefonumu aldılar. Kim olduklarına dahi hiçbir fikrim yok avukatlarım gerekli şikayetleri yapıyor. Çok bir şey konuşamıyorum, annem de dahil herkes perişan olmuş. Telefonum da hattım da yok. Çok fazla konuşamıyorum, gerekli açıklamaları yapacağım.