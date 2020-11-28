Alkan, kendisine DM'den (Özel mesaj) geldiğini iddia ettiği o mesajları sosyal medya hesabından yayınladı.

Mesajlarda, "Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz avukatımla uğraşmak zorunda kalırsınız" yazdığı görülüyor.