HABERTURK.COM

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, yeni yıl ile ilgili iyi dilek ve temennilerini dile getirirken Banu Alkan'dan da ilginç bir paylaşım geldi.

Payetli bir elbiseyle bir otelin lobisinde çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlayan Alkan'ın gönderisi olay oldu.

Paylaşımda, 63 yaşındaki sanatçının ilk olarak karşısında birinin olduğu düşünülen kişiyle konuşup sohbet ettiği ve ona öpücük attığı görüldü. Ancak daha sonra Banu Alkan'ın videoda kendi kendine konuştuğu ortaya çıktı.

Takipçilerinin yılbaşını bu videoyla kutlayan 'Afrodit'in paylaşımını görenlere tuhaf gelse de, pek çok kişi Alkan'ın kameralara oynadığını ileri sürdü.