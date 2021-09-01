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Banu Alkan'dan Ajda Pekkan'a: Taklit edilmek harika bir duygu - Magazin haberleri

Banu Alkan'dan Ajda Pekkan'a: Taklit edilmek harika bir duygu

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, Türk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Alkan, Pekkan'a, "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim." sözleriyle seslendi

01.09.2021 - 16:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bir dönemin ünlü oyuncusu Banu Alkan (63), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

  • Instagram hesabından şarkıcı Ajda Pekkan'ın (75) fotoğrafını yayınlayan Alkan, ünlü sanatçının kendisini talkit ettiğini öne sürdü.

  • "HARİKA BİR DUYGU"

    Oyuncu Banu Alkan, ünlü şarkıcıya, "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim." sözleriyle seslendi.

  • "İŞTE TAKLİT EDİLEN FOTOĞRAFIM"

    Daha sonra bu kareyi paylaşan Alkan, gönderisine, "İşte taklit edilen fotoğrafım." notunu düştü

    Türk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan'ın Alkan'ın bu iddialarına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

  • "SENİ TAKLİTÇİ KEZBAN!"

    Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden Amerikalı reality şov yıldızı Kylie Jenner'a göndermede bulunmuştu.

    Alkan, Jenner'ın bir karesini paylaşarak, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor!" ifadelerini kullanmıştı.

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