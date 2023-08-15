Banliyö 13 filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Banliyö 13 filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 15 Ağustos Salı günü Star TV ekranlarında yayınlanacak. Banliyö 13 filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte film ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...
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Yönetmenliğini Pierre Morel'in yapımcılığını ve senaristliğini ise Luc Besson'ın üstlendiği Banliyö 13 filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki Banliyö 13 filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve Banliyö 13 (District 13) nerede çekildi? İşte cevaplar...
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BANLİYÖ 13 FİLM KONUSU NE?
Film 2013 yılında Paris'te geçer. Damien özel bir müdahale timinde görev alan seçkin bir polistir. Dövüş sanatlarında uzman olan Damien, gizli soruşturmalar konusunda tam bir uzmandır. Sorunları kısa sürede etkili ve kesin bir şekilde çözme konusunda da oldukça yeteneklidir. Bu yetenekli adam kariyerinin en zorlu göreviyle karşı karşıyadır. Banliyönün en belalı çetesi tarafından hazırlanmakta olan bir kitle imha aracı insanlığı tehdit etmektedir.
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BANLİYÖ 13 OYUNCULARI KİMLER?
Cyril Raffaelli - Yüzbaşı Damien Tomaso
David Belle - Leïto
Tony D'Amario - K2
Dany Verissimo - Lola
Bibi Naceri - Taha Ben Mamoud
François Chattot - Krüger
Nicolas Woirion - Corsini
Patrick Olivier - Albay
Samir Guesmi - Jamel
Jeff Rudom - Yeti
BANLİYÖ 13 NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Fransa ve Romanya'da yapıldı.
BANLİYÖ 13 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Film 2004 yılında vizyona girdi.
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