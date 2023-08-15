BANLİYÖ 13 FİLM KONUSU NE?

Film 2013 yılında Paris'te geçer. Damien özel bir müdahale timinde görev alan seçkin bir polistir. Dövüş sanatlarında uzman olan Damien, gizli soruşturmalar konusunda tam bir uzmandır. Sorunları kısa sürede etkili ve kesin bir şekilde çözme konusunda da oldukça yeteneklidir. Bu yetenekli adam kariyerinin en zorlu göreviyle karşı karşıyadır. Banliyönün en belalı çetesi tarafından hazırlanmakta olan bir kitle imha aracı insanlığı tehdit etmektedir.