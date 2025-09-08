Bankalar, faizsiz kredi fırsatlarını aralıksız sürdürüyor. Şu an itibarıyla beş banka, sadece yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit imkânı sunuyor. 3 ile 6 ay arasında geri ödeme imkânı bulunan bu kredilerde miktar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi…