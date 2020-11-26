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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Kasım ile biten haftada 1 milyar 34 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 575 milyar 701 milyon liradan 3 trilyon 576 milyar 735 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 27 milyar 703 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 446 milyar 770 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Kasım ile biten haftada 839 milyon lira azalarak 672 milyar 766 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 332 milyon lirası konut, 11 milyar 148 milyon lirası taşıt ve 382 milyar 285 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 46 milyon lira artarak 592 milyar 576 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalarak 139 milyar 301 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 899 milyon lirası taksitli, 76 milyar 402 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 152 milyon lira azalarak 150 milyar 189 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 549 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 9 milyar 865 milyon lira artarak 757 milyar 238 milyon lira oldu.