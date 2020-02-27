27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Şubat ile biten haftada 12 milyar 250 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 707 milyar 225 milyon liradan 2 trilyon 719 milyar 475 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 3 milyar 226 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 653 milyar 768 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ 492 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Şubat ile biten haftada 2 milyar 632 milyon lira yükselerek 491 milyar 591 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 205 milyar 749 milyon lirası konut, 6 milyar 964 milyon lirası taşıt ve 278 milyar 878 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 602 milyon lira artarak 409 milyar 541 milyon liraya yükseldi.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 azalışla 115 milyar 6 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 734 milyon lirası taksitli, 63 milyar 271 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,04 artarak 152 milyar 334 milyon liraya ulaştı. Söz konusu takipteki alacakların 100 milyar 260 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 17 milyar 270 milyon lira artarak 649 milyar 378 milyon liraya çıktı.
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