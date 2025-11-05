Habertürk
        Banka mevduat faizi oranları: 2025 Kasım bankaların güncel mevduat faiz oranları ile en yüksek faizi hangi banka veriyor?

        Banka mevduat faizi oranları: 2025 Kasım bankaların güncel mevduat faiz oranları

        Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın para politikası kararları, vatandaşların gözünü yeniden mevduat faizlerine çevirdi. Faiz oranlarındaki artışın ardından birçok tasarruf sahibi, birikimlerini değerlendirmek için mevduat seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Peki, 2025 itibarıyla bankalar hangi faiz oranlarını sunuyor? İşte güncel mevduat getirilerine dair merak edilen detaylar...

        Giriş: 05.11.2025 - 17:17 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:17
        • 1

          Yatırımcıların yakından izlediği başlıklardan biri olmaya devam eden mevduat faiz oranları, ekonomideki hareketlilikle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. Faizlerdeki yükseliş eğiliminin belirginleşmesi, tasarruf sahiplerini birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri araştırmaya yönlendirdi. İşte 2025 yılına ait güncel mevduat faiz oranlarına ilişkin detaylar...

        • 2

          AKBANK

          Akbank 10 bin TL ile 10 milyon TL arasındaki tutara yüzde 44 faiz oranı veriyor.

        • 3

          ODEA

          Odea, 7 bin 500 TL ile 7 milyon TL arasındaki tutara, 'Hoş geldin faizi' adı altında yüzde 45 faiz oranı sunuyor. Ancak kampanyanın geçerli olduğu 100 gün bittikten sonra devam faizine dönülüyor.

        • 4

          ALTERNATİF BANK

          Alternatif Bank, vadesiz hesapta en az 20 bin TL bulundurmak koşulu ile yüzde 48 mevduat faiz oranı sağlıyor.

        • 5

          QNB

          QNB, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla yüzde 45,25 oranında faiz oranı veriyor.

        • 6

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası, yeni vadeli TL hesabı açacak müşterilere 32-35 günlük vade kapsamında yüzde 42,50 oranında mevduat faizi sunuyor.

        • 7

          TEB

          TEB, ''Hoş geldin faizi" adı altında yüzde 47'lik bir faiz sunuyor. Faiz tutarı 90 gün boyunca geçerli ardından devam faizine dönüyor.

        • 8

          ING

          ING, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla ayda yüzde 47 faiz oranı sunuyor.

        • 9

          ANADOLUBANK

          Görüntülü görüşme ile ilk kez Anadolubank'lı olan müşterilere özel 1.000 - 4.999.999 TL arasındaki bakiyelerin 1-90 gün araya vadeye konması halinde banka yüzde 48 oranında faiz oranı veriyor.

        • 10

          YAPIKREDİ

          Yapıkredi, faiz tutarı günlük olarak değişebilmekle beraber, vadesiz hesapta 15 bin TL bulunması şartıyla yüzde 45 faiz oranı veriyor.

        • 11

          FİBABANKA

          Fibabanka, görüntülü bankacılıkla yeni müşteri olanlara özel yüzde 48'lik bir faiz oranı sunuyor.

