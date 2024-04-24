Bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

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Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medyada bir kullanıcının bank paylaşımına verdiği yanıt gündem oldu.

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.

Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." şeklinde yanıt verdi.

Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız. https://t.co/Mp1nIy738e — Tepebaşı Belediyesi (@tepebasibeltr) April 23, 2024