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        Haberler Gündem Güncel Bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

        Bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımına "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." mesajıyla yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:29
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        Belediyeden "aşk acısı" yanıtı
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        Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medyada bir kullanıcının bank paylaşımına verdiği yanıt gündem oldu.

        Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.

        Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." şeklinde yanıt verdi.

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        #eskişehir tepebaşı
        #belediye
        #sosyal medya
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