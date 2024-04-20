Bandırmaspor-Tuzlaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Bandırmaspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1'inci Lig’in 31'inci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Djitte (Dk. 57 Jozefzoon), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Soukou (Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 78 Badji), Taha Batuhan Yayıkçı
TUZLASPOR: Kurtuluş Yurt - Bakhtiyar Hasanalizada, Ba, Novikovas (Dk.73 Mamba), Hikmet Çiftçi (Dk. 88 Awuku), Aminu (Dk. 88 Sadık Baş), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Dk. 64 Stankovski)
GOLLER: Dk. 39 Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Dk. 62 Togui (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Mulumba, Batuhan, Doğan Can Davas (Bandırmaspor) - Bangoura, Kurtuluş Yurt, Hikmet, Togui, Bahtiyar, Awuku (Tuzlaspor)