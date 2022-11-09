Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bandırmaspor'un sahasında Karacabey Belediye Spor'a 3-0 mağlup olmasının ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Çömez ile Teknik Direktör Mustafa Gürsel bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Gürsel ile sözleşmenin feshedildiği açıklandı.