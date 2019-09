Bandırmaspor'da hedef 12 puan

Rakibini 2-0 yenen Bandırmaspor, 4 maç sonunda puanını 8'e çıkardı. Takım olarak her hafta daha da iyi seviyeye geldiklerini belirten teknik direktör Serdar Bozkurt, ''Skoru elde ettiğimiz zaman, gereksiz bir panik havası oluyor. Bunu zamanla çözeceğiz. Bizim topu daha çok yere indirmemiz lazım. Yerden oynadığımızda daha başarılı bir takımız. Kaliteli oyuncularımız var. Maçları daha rahat geçirebiliriz. Her maçta eksiklerimizi gideriyoruz. Her karşılaşmanın ardından detaylı analiz yapıyoruz. Oyuncuların mücadelesinden memnunum'' dedi.

Hakem kararlarını da eleştiren Bozkurt, ''Bu maçın ikinci yarısında bizim oyuncularımıza çok basit kartlar çıktı. Bu durum ikinci yarıda oyunumuzu olumsuz etkiledi. Aslında her maçta bununla karşılaşıyoruz. Hakemlerden daha adil yönetim bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez de Bayburt Özel İdarespor maçının ardından iddialı açıklamalar yaptı. Yeni bir takım olduklarını hatırlatan Göçmez, ''Her geçen gün birbirine daha yakın, birbiriyle daha organize bir yapıya doğru gidiyoruz. Her hafta üzerine koyarak, gelişen bir takımız. Bayburt karşısında önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde kritik 4 maçımız var. Elazığspor, Tuzlaspor, Kırşehirspor ve Sakaryaspor maçlarından 12 puan almayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.