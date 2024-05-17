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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde yangın! Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı - Son dakika haberi

        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!

        Kocaeli'nde, evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:18
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          Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          YANGIN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜ

          AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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          ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ

          Yangın sırasında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.

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          HAZAL'IN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ 

          Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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          ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

          Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. 

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          Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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          Acı haberi alan aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirip, gözyaşına boğuldu.

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