Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
Kocaeli'nde, evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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YANGIN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.
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HAZAL'IN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI
Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
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Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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Acı haberi alan aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirip, gözyaşına boğuldu.
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