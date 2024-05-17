İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 23 Ekim 2021 tarihinde Mumcuçiftliği köyündeki bir tarladan yüklenen pancarları Tokat'ın Turhal ilçesine götürmek için yola çıkan İlhami Şimşek yönetimindeki TIR, iddiaya göre D-200 kara yoluna kontrolsüz çıkış yaptı.

Bu sırada Sivas'tan Tokat’a giden S.A yönetimindeki otomobil, TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.A ile eşi Şule Yıldırım Arslan yaralandı. Şule Yıldırım Arslan, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. S.A ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"KAZADAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM"

Kazanın ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan TIR şoförü Şimşek savcılık ifadesinde yola kontrollü çıktığını öne sürerek, "Yola çıkmadan önce 15 dakika trafiğin bitmesini bekledim. Trafiğin bittiğini gördüğüm anda yola çıkmak için hamle yaptım. Otomobil bana çarptığı anda ben TIR'ı sağ şeritte düz bir pozisyonda sürüş için hazırlamıştım. Otomobil sol şeritten rahatlıkla geçebilecek pozisyondaydı. Meydana gelen kazadan dolayı çok pişmanım. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

2 YIL 1 AY VE 15 BİN TL PARA CEZASI

Kaza tespit tutanağına göre, TIR şoförü Şimşek'in 'kavşaklarda geçiş hakkı' kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

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Şimşek hakkında Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Davada İlhami Şimşek'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Bu ceza ise daha sonra 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi.

Karar ailenin avukatı Osman Arslan'ın davayı bir üst mahkeme olan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, verilen cezayı az bulup kararı bozdu.