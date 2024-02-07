Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den hakem tepkisi: Kirli bir oyun var! - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den hakem tepkisi: Kirli bir oyun var!

        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Galatasaray maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kirli bir oyun var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Galatasaray'a 3-1 yenilerek elenen Bandırmaspor'un Başkanı Onur Göçmez, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Onur Göçmez yaptığı açıklamada, "Bugün 6 Şubat, kötü bir gün. Geçen sene bugün çok kötü bir zamanlama ile uyandık. Allah bir daha göstermesin. Biz Galatasaray ile oynuyoruz. Galatasaray'ın bizi yenmesi kadar doğal bir şey yok. Bir mücadele veriyoruz. Futbolu geliştirmek, büyütmek istiyoruz ama bir güç var çözemediğimiz, hakem doğru kararı veriyor ama VAR'dan biri çağırıyor. Bunu bir kez daha yaşadık. Ligin dizayn edilmesini bir kez daha gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor." dedi.

        Hakem kararlarıyla ilgili Göçmez sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Bizler gibi mücadele eden, Türk futbolu için savaşan kişisel mücadele veren insanları yıpratıyor ve çemberin dışına itiyor. Bu çemberin de içinde olmak istemem. Kirli bir oyun var. Koskoca bir hayali, bir umudu yerle bir etti VAR'daki hakemler."

        Onur Göçmez ayrıca, "Galatasaray'ın bizi yenebileceği tartışılacak bir konu değil. Amacınız ne, devreye neden girersiniz? Bu futbolun içinde olmaktan dolayı utanıyorum. Bunu play-off finalinde de yaşadım. O zaman Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan vardı. Şimdi Özgür Yankaya var. Benim hakkım helal değildir. Galatasaray'ın da önü açık olsun. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Habertürk Anasayfa