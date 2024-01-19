Bandırmaspor'a Senegalli golcü

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Bandırmaspor, Senegalli santrfor Dominique Badji’yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Badji ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Senegalli Dominique Badji, BU Terriers, Boston Rams, Colorado, Charlotte Independence, Dallas, Nashville, Cincinnati gibi takımlarda forma giyerken kariyerinde 75 kez fileleri havalandırdı.