Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor: 4 - Ümraniyespor: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 4 - Ümraniyespor: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor farklı kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 37. dakikada Mücahit Albayrak, 53. dakikada Levent Ayçiçek, 61. dakikada Moussa Djitte ve 66'da Metehan Mimaroğlu kaydetti.

        Konuk ekibin tek golü 31. dakikada Muhammed Mert'ten geldi.

        Üst üste ikinci galibiyetini alan Teksüt Bandırmaspor puanını 39'a yükseltti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Emrah Ünal, Kürşathan Akın

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 74 Badji), Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan (Dk. 81 Foor), Mücahit Albayrak (Dk. 74 Emre Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 81 Doğan Can Davas)

        Ümraniyespor: Abdulsamet Damlu, Muhammet Mert (Dk. 75 Diniyev), Serkan Göksu (Dk. 75 Emre Demir), Siraçhan Nas (Dk. 46 Tiago Çukur), Hasan Ayaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut, Glumac, Emre Kaplan, Popov (Dk. 62 Melih Okutan), Cavare

        Goller: Dk. 31 Muhammet Mert (Ümraniyespor), Dk. 37 Mücahit Albayrak, Dk. 53 Levent Ayçiçek, Dk. 61 Djitte, Dk. 66 Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Siraçhan Nas,

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Habertürk Anasayfa