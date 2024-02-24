Bandırmaspor: 4 - Ümraniyespor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 4-1 yendi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 37. dakikada Mücahit Albayrak, 53. dakikada Levent Ayçiçek, 61. dakikada Moussa Djitte ve 66'da Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Konuk ekibin tek golü 31. dakikada Muhammed Mert'ten geldi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Teksüt Bandırmaspor puanını 39'a yükseltti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Emrah Ünal, Kürşathan Akın
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 74 Badji), Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan (Dk. 81 Foor), Mücahit Albayrak (Dk. 74 Emre Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 81 Doğan Can Davas)
Ümraniyespor: Abdulsamet Damlu, Muhammet Mert (Dk. 75 Diniyev), Serkan Göksu (Dk. 75 Emre Demir), Siraçhan Nas (Dk. 46 Tiago Çukur), Hasan Ayaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut, Glumac, Emre Kaplan, Popov (Dk. 62 Melih Okutan), Cavare
Goller: Dk. 31 Muhammet Mert (Ümraniyespor), Dk. 37 Mücahit Albayrak, Dk. 53 Levent Ayçiçek, Dk. 61 Djitte, Dk. 66 Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Siraçhan Nas,