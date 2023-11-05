Bandırmaspor: 2 - Altay: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Altay'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Altay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
Giriş: 05.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:49
Teksüt Bandırmaspor ile Altay, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.
Bandırmaspor, 52. dakikada Doğan Can Davas (Penaltı) ve 66. dakikada Mücahit Albayrak'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Bu galibiyetle Bandırmaspor puanını 22'ye çıkardı. 9 maçtır kazanamayan Altay ise 5 puanda kaldı.