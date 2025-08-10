Bandırmaspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u kendi evinde konuk etti. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Sakaryaspor'un golünü 36. dakikada Gael Kakuta kaydederken, Bandırmaspor'un golünü ise 75. dakikada Wilson Samake attı.
Sakaryaspor'un kaptanı Caner Erkin kırmızı kart görerek 56. dakikada oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte iki takımda, yeni sezona 1 puanla başladı.