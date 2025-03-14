Bandırmaspor: 1 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Lois Diony kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor, puanını 50'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, İstanbulspor'u konuk edecek.