Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 78. dakikalarda Haqi attı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bandırmaspor 12 puanda kalırken bu sezonki ilk galibyetine imza atan Yeni Malatyaspor ise puanını 6'ya yükseltti.