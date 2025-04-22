Bandırma'da çocuklar pedal çevirdi

23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Gülen Çocuklar Bisiklet Turu"nun 4'üncüsü düzenlendi.

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Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS) ve Eğitim-İş Sendikası Bandırma Temsilciliği iş birliğiyle organize edilen etkinliğe yaklaşık 200 çocuk katıldı. Bisiklet turu öncesinde katılımcı çocuklara güvenli sürüş eğitimi verildi. Ardından çocuklar, Bandırma sahil bandında kısa mesafeli bir sürüş yaptı.

Etkinlik sonunda düzenlenen çekilişte bazı çocuklara bisiklet ve çeşitli bisiklet ekipmanları hediye edildi.

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Etkinlikle ilgili konuşan BANBİS Kurucu Başkanı Olcay Türker, çocuklarda güvenli sürüş bilincinin erken yaşta yerleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocukların heyecanı ve mutluluğu her şeye değerdi. Onlara bir nebze dokunabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Eğitim-İş Bandırma Temsilcisi Av. Serdar Polat da, Cumhuriyetin çocuklarını bisiklet turunda buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Polat, "Katılım oldukça yüksekti. Çocuklarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Bundan sonraki süreçte de bu tarz etkinliklerle çocuklarımızı hem mutlu etmeye hem de sağlıklı yaşam bilinci kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.