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        Haberler Bilgi Magazin Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Bana Masal Anlatma başrol oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, nerede çekildi?

        Bana Masal Anlatma filmi 20 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği film BKM imzası taşımaktadır. Başrollerini Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı film, 2015 yılında vizyona girmiştir. İşte komedi türünde yer alan Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyuncuları ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:04
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        • 1

          Bana Masal Anlatma filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesini konu alan film, ilgi çekici senaryosu ve oyuncu kadrosu ile komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Bana Masal Anlatma konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.

        • 3

          BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Fatih Artman - Rıza

          Hande Doğandemir - Ayperi

          Devrim Yakut - Selma

          Erdal Tosun - Cemal

          Tarık Ünlüoğlu - Timur

          Gürkan Uygun - Jilet Ali

          Cihan Ercan - Kubilay

          Burcu Biricik - Ezgi

          Cengiz Bozkurt - Nafi

          Berat Yenilmez - Yaşar

          Ani İpekkaya - Madam

          Sadi Celil Cengiz - Haktan

          Neslihan Aker - Nalan

          Gökçe Bahadır - Neriman

          Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

          Çağlar Ertuğrul - Haşmet

        • 4

          BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Bana Masal Anlatma filminin çekimler İstanbul, Suriçin'nde gerçekleşti.

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