Bamya tohumunun faydaları

Yaz sebzelerinden biri olan bamya pamuk familyasındandır. Sağlık için şifa deposu olan bamyanın son zamanlarda tohumu hakkında da farklı araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bamya tohumu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da paylaşıldığı için kişiler arasında daha da popüler olmaya başlamıştır. Folik asit içeriği ile hamile kadınların da tüketimine uygun olan bamya tohumunun nasıl tüketildiği kadar nasıl elde edildiği de merak edilmektedir. Bamya tohumu bamyanın içerisindeki küçük çekirdeklerden elde edilir. İşte bamya tohumu ne işe yarar? sorusunun cevapları…
Bamya Tohumu Faydaları
- Bamya tohumunun düzenli ve doğru tüketimi mideyi korumaya yardımcı olur.
- Karaciğeri koruma görevini gerçekleştirir.
- Kolon kanseri türünde koruma sağlayıcı bir özelliğe sahiptir.
- Bamya tohumunun yüksek bir lif oranı bulunur. Bu yüzde tüketildiği takdirde tokluk süresini uzatır.
- Kan şekerinin dengelenmesini sağlar.
- Kilo verme sürecini hızlandırıcı bir etkisi vardır.
- Antioksidan özelliği bulunur.
- Sindirim sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
- Kan şekerini düşürmede etkilidir.
- Hafızayı kuvvetlendirici özelliği bulunur.
- İnsüline olan duyarlılığın artmasını sağlar.
- Kabızlığa iyi gelir.
- Solunum yolu sorunlarına iyi gelir.
- Bağırsakları temizler.
Bamya Tohumu Zararları
Bamya tohumu kullanımı yaygın olmayan ama sağladığı faydalar ile her geçen gün popülerleşen gıdalardan biridir. Bilinen ciddi yan etkileri olmasa da bazı kişilerde alerjen hassasiyetine göre ya da fazla tüketime göre yan etkiler meydana gelebilir. İşte bamya tohumunun zararları:
- Alerjen hassasiyeti olanlar tüketiminden uzak durmayı tercih etmelidir.
- Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler bamya tohumunu yememelidir.
- Düzenli bir şekilde ilaç kullanan bireyler bamya tohumundan uzak durmalıdır.
- Folik asit içeriği ile hamile kadınlarda tüketilmesi önerilse de fazla miktarda tüketimi zarar verir.
- Direkt olarak bamya tohumunu yutmamalısınız.
Bamya Tohumu Diz Ağrılarına İyi Gelir Mi?
Özellikle yaş ilerledikçe vücutta meydana gelen deformasyonların başında eklem ve kemik ağrıları gelir. Kişilerin en çok şikayet ettikleri konu ise diz ağrısıdır. Bu yüzden bamya tohumunun diz ağrısına iyi gelip gelmediği merak konusudur. Son dönemlerde de Bamya tohumu dizideki sıvı kaybına iyi gelir mi? sorusu sık sık sorulmaktadır. Bamya tohumunun eklem ağrılarına, menisküse, kireçlenmeye iyi geldiği bilindiği için diz ağrısı çekenler tarafından tüketilmesi önerilir. Ancak burada kronik rahatsızlığı olan, düzenli ilaç kullanan ya da alerjisi bulunan kişiler tüketmemelidir. Bu grupların dışında olan kişiler bamya tohumunu su içinde beklettikten sonra günde bir bardak içebilir. Ancak bu uygulama kesin çözüm olarak görülmemelidir.
Bamya Tohumu Nasıl Kullanılır?
Bamya tohumunun nasıl tüketileceği de kişiler tarafından merak edilmektedir. Bamya tohumu iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri direkt olarak yutulmasıdır. Ancak direkt olarak yutulan bamya tohumlarının yutulması boğazda kalma riski taşır. Bu yüzden de suda bekletilerek içilmesi daha iyidir. Bunun için bamya tohumlarını akşamdan suda bekletebilirsiniz. Bir bardak su içerisine 10 adet bamya tohumu atıp sabaha kadar bekletmeniz bamya tohumlarının suya içeriğini bırakması için yeterlidir. Ardından bu bamya tohumu suyunu sabah aç karnına olacak şekilde içebilirsiniz.
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