Bamsı Bey kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman öldü? soruları Kuruluş Osman dizilerinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündeme geldi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan bir dönem dizisi olan Kuruluş Osman'da Bamsı Bey önemli bir rolü üstleniyor. Ancak dizide yaralanması, Bamsı Bey'in gerçek hayatını gündeme getirdi. İşte Bamsı Bey ile ilgili detaylar...

BAMSI BEY KİMDİR? (BAMSI BEYREK)

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

BAMSI BEY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tarihte Bamsı Bey'in ne zaman ve nasıl öldüğü ile ilgili bir kaynak bulunmuyor.

KURULUŞ OSMAN'DA BAMSI BEY'İN VURULMA SAHNESİ