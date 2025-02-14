Balsu Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir?
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz kapsamında 12-13-14 Şubat tarihlerinde 17,57 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Balsu Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Balsu Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarihin netlik kazanması bekleniyor. Şirket halka arz kapsamında 278 milyon TL lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Balsu Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir?" İşte Balsu Gıda'nın 'BALSU' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
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Balsu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, sorusu talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından cevabı merak edilen konular arasında yer aldı. Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak açıklanan şirketin, halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor. Peki, "Balsu Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Balsu Gıda (BALSU) ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Balsu Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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BALSU GIDA HALKA ARZ EDİLDİ!
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12-13-14 Şubat tarihlerinde talep topladı.
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BALSU GIDA KAÇ LOT VERİR?
Şirket, toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışını yapacak.
Halka arz edilen payların %60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, %20’si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;
- 150 Bin katılım ~ 1112 Lot (19537 TL).
- 250 Bin katılım ~ 667 Lot (11719 TL).
- 350 Bin katılım ~ 476 Lot (8363 TL).
- 500 Bin katılım ~ 333 Lot (5850 TL).
- 700 Bin katılım ~ 238 Lot (4181 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 151 Lot (2653 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 104 Lot (1827 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 75 Lot (1317 TL).
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BALSU GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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BALSU GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KODU NE?
Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde 45 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan halka arz, pay başına 17,57 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek.
Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “BALSU” olarak belirlendi.
Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak açıklanan şirketin satış sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.
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BALSU GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Balsu Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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BALSU GIDA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Balsu Gıda'nın işlem göreceği tarih, halka arz sonuçlarının açıklanasının ardından netlik kazanması bekleniyor