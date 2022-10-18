BALLON D’OR’U KİM KAZANDI 2022?

Bu sene gerçekleşen Ballon d'Or altın top ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema kazandı. Ödülü kazanması hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" dedi.