'Tuhaflıklar Ânı' atölyesi Arter'de

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Katılımcıları çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerle çalışmaya davet eden yetişkin atölyeleri, her yaştan sanatseverin yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenleniyor. Arter’in güncel sergilerinden yola çıkarak şekillendirilen atölyeler, katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.

“BALKONDAN BAKMAK”

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3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında Hera Büyüktaşçıyan’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek “Balkondan Bakmak” başlıklı atölye, sanatçının Arter’de devam eden Kendi Gölgesinde başlıklı grup sergisinde yer alan Kişiye Özgü Balkon (2014) adlı yapıtına odaklanacak. Katılımcıları kişisel belleklerinde yer etmiş bir balkonu yeniden canlandırarak, geçmişte balkonlarından gördükleri bir imgeyi veya ânı tahayyül etmeye davet eden atölye, sanatçının bu mimari öğenin bakış, hafıza, imge, mimari ve kentle ilişkisine dair gerçekleştireceği kısa bir sunumun ardından katılımcıların kendi minyatür balkonlarını inşa etmesiyle devam edecek. Atölye çalışmasının sonunda üretilen tüm balkonlar ortaya çıkan formları ve hikâyelerini paylaşmak için bir araya getirilecek.

Hera Büyüktaşçıyan

Kişiye Özgü Balkon serisi, Hera Büyüktaşçıyan’ın 2012–2013 yılları arasında Münih’te Villa Waldberta’da katıldığı misafir sanatçı programı sırasında, balkonları kendi zihinsel yolculuğunda birer görme aracı olarak hayal etmesiyle ortaya çıkar. Hem evin hem de kamusal alanın parçası olan, insanın aynı anda hem içeride hem dışarıda bulunabildiği bir yer olması bakımından sanatçının ilgisini çeken balkon, hatırlama ile su yüzüne çıkan, unutma ile hafızalarımızdan silinen ancak hayatımızda ve belleğimizde iz bırakan anların, mekânların ve kişilerin âdeta bir gelgit hareketi misali görünüp tekrar kaybolmasına tanık olduğumuz yapısal bir alan olarak belirir.

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“TUHAFLIKLAR ÂNI”

24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Atölye’de Ferhat Özgür’ün yürütücülüğünde gerçekleşecek “Tuhaflıklar Ânı” başlıklı atölye ise, sanatçının Arter’de devam eden Kendi Gölgesinde başlıklı grup sergisinde yer alan Bırak Güneş İçeri Girsin! (2013) adlı yapıtından yola çıkıyor. “Tuhaflıklar Ânı” başlıklı atölye, ismini Özgür’ün Amerikan Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Operation Room adlı sanat galerisinde 2014 yılında gerçekleştirdiği kişisel sergisinden alıyor. Sanatçının Arter’de sergilenen Bırak Güneş İçeri Girsin! (2013) adlı fotoğraf çalışmasının da temelini oluşturan bu kavram, kimi sanat eserlerinde karşımıza çıkan mantıksal olarak açıklanamaz garipliklere, saçmalıklara, çelişkilere, insan ve onu kuşatan çevre ve nesneler arasındaki gerçek ve gerçeküstü belirsizliklere işaret ediyor. Hollandalı ressam Hieronymus Bosch’un Yeryüzü Zevkleri Bahçesi (1503–1515) başlıklı triptik resminde kimi zaman ironik kimi zaman da dramatik olarak gözlemlenen ve 20. yüzyılın başında Gerçeküstücülük akımının ana dayanaklarından biri olan bu düşünce, daha sonra Jeff Wall, Gregory Crewdson, Erwin Wurm ve Paul McCharty’nin de aralarında yer aldığı, pratiğinde fotoğraf, film ve yerleştirme gibi farklı mecralara yer veren birçok sanatçı tarafından farklı boyutlara taşındı.

Ferhat Özgür

Söz konusu bağlamın öncelikle tarihsel arka plan ve güncel sanat örnekleri üzerinden inceleneceği atölyede, katılımcılar öznel yorumlarını yansıtacak performatif fotoğraf kompozisyonları yaratacaklar ve görüş alışverişine alan tanıyan atölye süresince bireysel ya da kolektif “tuhaflıklar” üzerine kurulu sürprizlerle, doğaçlamalarla dolu fotoğraflar oluşturacaklar. Katılımcıların atölyeye gelirken, yanlarında atölyenin üretim sürecinde kullanmak üzere kendileri için özel ve anlamlı olan üç adet nesne getirmeleri rica edilmektedir.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter binasının giriş katındaki bilet gişesinden ve Biletix üzerinden temin edilebilir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.