Balkonda uyurken kurşunların hedefi oldu

DHA

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta karşılaşan ve kimlikleri belirlenemeyen iki grup, seyir halinde otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, açılan ateş sonucu birinci kattaki evinin balkonunda uyuyan Raziye Örk'ün kolu ve sırtına saçma isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Örk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Örk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan iki gruptaki kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.