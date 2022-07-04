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Balkanlar'ın ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren kenti: Kotor

Doğal güzellikleri ve kültürel yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karadağ'ın Kotor kenti, yüzyıllardır koruduğu Orta Çağ mimarisinin yanı sıra Roma ile Venedik izleri taşıyan kültürü ve doğasıyla turistlerin ilgisini çekiyor

04.07.2022 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın körfez girişindeki zincirleri ve güvenlik kulelerini aşarak kuşattığı fakat alamadığı meşhur kale ile Orta Çağ'dan kalma sokakları, meydanı, evleri, manastır, Katolik ve Ortodoks kiliseleri, katedralleri ve coğrafi konumu ile Kotor, yabancıların uğrak mekanı olarak biliniyor.

  • AA'nın haberine göre doğal güzellikleri, kültürel ve tarihsel yapısıyla 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren, etrafı sarp dağlar, deniz ve yüksek surlarla çevrili şehir, M.Ö. 168 yılında kurulduğu Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık 700 yıl hakimiyetinde kaldı.

  • Bir süre Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Venediklilerin denetimine geçen Kotor'un sosyal ve kültürel hayatında İtalyan etkisi de görülüyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'nın durumu nedeniyle Sırbistan-Karadağ sınırlarına dahil olan Kotor, daha sonra bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın şehri olarak kaldı. Rehber Sefa Gülbaş, Barbaros Hayrettin'in donanmasının körfez girişindeki zinciri aşarak Kotor Kalesi'ne kadar girdiğini anımsattı.

  • Şehrin yaklaşık 10 gün kuşatıldığını anlatan Gülbaş, "Fakat Kotor şehrinin kaleleri ve surları o kadar geniş ki o günün imkanlarıyla Barbaros Hayrettin'in donanması o surları yıkmaya yetmiyor. Bunun sonucunda da Barbaros Hayrettin, Kotor şehrini teslim alamıyor. Diğer şehirlerde başarılı olan Barbaros Hayrettin'in alamadığı tek şehir buydu" dedi.

  • Gülbaş, Osmanlı Devleti'nin Karadağ'ın birkaç bölgesiyle beraber Bar ve Herceg Novi illerine hakim olduğunu belirtti. Osmanlı'nın bu illerde yaklaşık 200-300 yıl hakimiyet kurduğuna dikkati çeken Gülbaş, "Osmanlı, bu illerde camiler, medreseler inşa etmiş ve ordularını konuşlandırmıştır. Yapılan taarruzlarla Budva, Kotor ve Perast'ı almaya çalışmış ama iç isyanlar ile Osmanlı'nın başka bölgelerinde çıkan savaşlar sebebiyle ordularını kaydırmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Kotor ile Perast'ta hakimiyet kuramamış" diye konuştu.

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