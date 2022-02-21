Balkanlar'dan Lavrov'un "paralı asker" açıklamasına sert tepki

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, "Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk, Donbas’a paralı asker gönderiyor" açıklaması ilgili ülkelerce yalanlandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, "Lavrov’un iddiası ile ilgili Rusya’nın Saraybosna Büyükelçiliğinden cevap talep edeceğiz. Bosna Hersek’ten Ukrayna’ya savaşmak için giden Bosna Hersek vatandaşı bulunmamaktadır." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin kabine şefi Blerim Vela, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lavrov’un açıklamasının yalan olduğunu ve Kosova’nın demokrasinin korunmasında Ukrayna’nın yanında yer aldığını belirtti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya’nın Tiran Büyükelçisinin arandığı ve Lavrov’un yaptığı açıklamanın yalanlanması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sergey Lavrov’un, Arnavutluk Ukrayna’ya paralı asker gönderiyor iddiaları tamamen yalandır." ifadeleri kullanıldı.

VUCİC'TEN LAVROV'A DESTEK

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Lavrov’un iddialarına ilişkin, "Bazı büyük liderler gelişmelerin farkındalar. Lavrov da her şeyi biliyor. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın Güvenlik Kurulu Sekreteri Nikolay Patruşev Belgrad’a gelecek ve kendisinden gerekli bilgileri talep edeceğiz." diye konuştu.

Lavrov RT’ye verdiği röportajda, "Kosova ve Batı Balkanlar'ın diğer bazı bölgelerinin suç için bir üreme alanı haline geldiğini" vurgulamış, burada teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın dengesini bozmak için Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te Donbas’a gönderilmek üzere paralı askerlerin işe alındığına dair bilgiler var. Şimdi bunu yeniden kontrol ediyoruz." demişti.