Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Balkan Ninnisi dizisi ne zaman başlıyor ve nerede çekiliyor? Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Balkan Ninnisi dizisi ne zaman başlıyor? Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Balkan Ninnisi dizisi günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Başrolünü Erdal Özyağcılar'ın üstlendiği dizinin ne zaman başlayacağı, nerede çekildiği ve konusu ile oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

07.06.2022 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT1'in yeni dizilerinden biri olan ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekimleri devam eden Balkan Ninnisi dizisi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki, Balkan Ninnisi ne zaman başlıyor?

  • BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İlk tanıtım fragmanı yayınlanan dizi yaz sezonunda TRT 1'de ekranlara gelecek. Dizinin ne zaman başlayacağı net olarak bilinmiyor ama yakında ekranlara gelmesi bekleniyor.

  • BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

    Balkan Ninnisi oyuncuları arasında Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban gibi isimler yer alıyor.

  • BALKAN NİNNİSİ KONUSU

    Farklı milletlere mensup iki gencin sevdaları için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizide yolları keşisen iki ailenin ve birbirilerini çok seven iki gencin yaşamlarından kesitler ekrana gelecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.