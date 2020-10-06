Balkan Müzik Festivali başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin desteği ile TRAKSEV tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Balkan Müzik Festivali 9-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Uluslararası Balkan Müzik Festivali, birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü tarihi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Edirne’nin tarihi İtalyan Kilisesi’nde düzenlenecek. 2'nci Uluslararası Balkan Müzik Festivali ile yıllardır atıl durumda kalan 168 yıllık İtalyan Kilisesi böylece bölgenin hak ettiği kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir mekan olma özelliğini de kazanmış olacak.
Ülkemizin dünyaca ünlü ressamı Devrim Erbil'in Edirne'de ilk kez gerçekleştireceği kişisel resim sergisi ile açılışını yapacak olan Uluslararası Balkan Müzik Festivali, aynı gün Türkiye'nin en önemli bestekârlarından ve kanun icracılarından Göksel Baktagir'in konserine ev sahipliği yapacak. 10 Ekim'de en hızlı keman sanatçısı olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Muhammed Yıldırır ve kendine özgü gitar icrasıyla bir marka olmuş Bilal Karaman konseri gerçekleşecek. Festivalin üçüncü günü ise TRAKSEV kurucu başkanı ve dünyanın sayılı klarnet sanatçılarından olan Serkan Çağrı Balkan Jazz Project Konseri ile seyirci karşısına çıkacak. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı üyelerinden oluşan Trakya Ensemble ise festivalin kapanış konserini verecek.
Devrim Erbil kişisel resim sergisi her gün 10-16.30 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bu yıl Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleştirilecek olan konserleri müzikseverler, Uluslararası Balkan Müzik Festivali sosyal medya hesapları üzerinden istedikleri yerde canlı olarak takip edebilecekler.
Festival Programı
9 Ekim
Devrim Erbil Resim Sergisi – 15.30
Göksel Baktagir Konseri – 16.00
10 Ekim
Muhammed Yıldırır & Bilal Karaman Konseri – 20.00
11 Ekim
Serkan Çağrı Balkan Jazz Project Konseri – 20.00
12 Ekim
Trakya Ensemble Konseri – 20.00
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