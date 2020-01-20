Tekirdağ'dan ailesiyle gelen Murat Kayabaşı, "Geçen sene gelmeyi düşünüyorduk ama kar yağmıştı o nedenle gelemedik. Küçük kızım Ada çok merak ediyordu. Bu sene kısmet oldu. Mumyalar, maskeler ve kostümler çok ilgi çekici, güzel bir organizasyon oluyor" diye konuştu.