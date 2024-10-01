Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri, menzili ve etki alanı nedir?
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlemesi, balistik füzeye ilişkin araştırmaları sıklaştırdı. İran medyasında, İsrail'e 250 balistik füze ateşlendiği yazıldı. Bu kapsamda, "Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nelerdir?" soruları füze saldırılarının ardından öne çıkan sorular arasında yer aldı. İşte balistik füze menzili, etki alanı ve özelliklerine dair tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Balistik füze nedir sorusu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırılarının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Atılan füzeler ülkenin çeşitli noktalarında görüntülenirken, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenler çaldı. Gerçekleşen füze saldırısı "Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, menzili ve etki alanı nedir?" sorularını gündeme getirdi. İşte balistik füze özellikleri...
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BALİSTİK FÜZE NEDİR?
Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzelere verilen isimdir. Balistik füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak tüm başlıkları farklı hedeflere gönderebilmeleri ile meşhurdur.
Balistik füzeler motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.
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BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ NELER?
Havadan fırlatılan balistik füze
Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.
Tiyatro balistik füzesi - 300 ila 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında menzil.
Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.
Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.
Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.
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Kıtalararası balistik füze (KABF) - 5.500 kilometreden (3.400 mi) fazla menzil.
Denizaltından fırlatılan balistik füze
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BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Toplam 30 ülke operasyonel balistik füzeler konuşlandırdı. Geliştirme, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Rusya Federasyonu tarafından yapılan yaklaşık 100 balistik füze uçuş testiyle devam ediyor. 2010'da ABD ve Rus hükûmetleri, kıtalararası balistik füze (ICBM'ler) envanterlerini yedi yıllık bir süre boyunca (2017'ye kadar) her biri 1550 birime düşürmek için bir anlaşma imzaladı.