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        Haberler Gündem Güncel Balışeyh'in yeni başkanı belli oldu | Son dakika haberleri

        Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hilmi Şen'in yerine, AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savaş Akyüz belediye başkanı seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:49
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        Balışeyh'in yeni başkanı belli oldu
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) yerine, AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savaş Akyüz seçildi.

        Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra, temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, 4 Kasım'da makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen'in (36) silahlı saldırısına uğradı.

        Olayda, Şen ile şoförü Mikail Çelikkol (40) hayatını kaybederken, otomobildeki Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) ise yaralandı.

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        Hilmi Şen'in ölümüyle boşalan Balışeyh Belediye Başkanlığı görevi için belediye meclisinde seçim yapıldı. 9 meclis üyesinden AK Parti'li belediye meclis üyeleri Savaş Akyüz ile Ömer Sancak, aday oldu.

        9 oyun 5'ini alan Savaş Akyüz, yeni belediye başkanı seçildi. Belediye binası önünde açıklama yapan Akyüz, "Seçim Balışeyh'imize hayırlı olsun. Adaletli bir seçim yaptık" dedi.

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