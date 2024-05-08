Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi

Karayip ülkesi Dominika sularında yapılan araştırma kapsamında farklı derinliklere mikrofon yerleştirerek, yaklaşık 200 ispermeçet balinasından ses örnekleri toplandı.

Bu balinalardan işaretlenmiş olanların ise iletişim kurarken bulundukları durumlar incelendi.

Araştırmada, Dominika İspermeçet Balinası Projesi (DSWP) verileri ve bu verilerin analizi için Doğu Karayipler 1 (EC-1) sürüsünden toplanan 8 bin 719 ses verisi kullanıldı.

İletişim kuran balinaların çıkardıkları seslerin daha önce düşünülenden çok daha detaylı fonetik bir alfabe oluşturduğunu saptayan araştırmacılar, kodaların tam anlamlarını belirleyemese de bu seslerin insanların kullandığı kelime ve cümlelere benzediğini kaydetti.

Çalışmada, 21 farklı tıklama sesi türünden derlenen ve 'koda' adı verilen ses verilerinin, bu balinaların iletişim dilinin insanlarınkine benzer bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca söz konusu ses yapılarının balinalar arasında taklit edilip aktarıldığını da gözlemledi.

Araştırmacılar, balinaların kalıplaşmış diziler halinde 3 ila 40 geniş bantlı tıklama sesi kullandığını belirterek, balinaların bu sesleri birbiriyle ilişkili ve çoklu iletişim esnasında kullandıklarını belirledi.

Kodaların anlamlarının, farklı durumlarda ve diğer dilsel bileşenlere göre değişim gösterdiğini belirten araştırmacılar, bu seslerin avlanma, dinlenme, keşif ve beslenme durumlarında farklı anlam ve yapılara sahip olduğunu kaydetti.

FONETİK ALFABE FARKLI KOMBİNASYONLARDA KULLANILABİLİR

Çalışmanın başaraştırmacısı Pratyusha Sharma, bu fonetik alfabenin balinalar tarafından sayısız farklı kombinasyonda kullanılabileceğini kaydetti.

Balinaların sabit bir koda kümesine sahip olmadıklarını belirten Sharma, "Bu da balinaların çok daha geniş bir iletişim sistemine sahip olmasını mümkün kılıyor" dedi.

Araştırmacılardan David Gruber de balinaların dillerini anlamak için ilk adımların atıldığını ve gelişen yapay zeka teknolojileri ile bu dillerin analizlerinin hızlanacağını umduğunu ifade etti.

Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.