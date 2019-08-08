Alınan bilgiye göre, Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mermi ticareti yaptığı öne sürülen A.A, İ.Ç. ve F.A'yı fiziki ve teknik takibe aldı.

Yaklaşık 3 aylık takip sonucu, şüphelilerin kendi aralarında belirledikleri şifreli görüşmelerle silah ticaretini kamufle etmeye çalıştıkları, şüpheli F.A'nın ruhsatsız tabancaları Trabzon'dan temin ettiği ve kargo yoluyla alıcılara ulaştırdığını belirledi.

AA'nın haberine göre; eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A. ve İ.Ç. Trabzon'da, F.A. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 2 otomatik av tüfeği, 1 havalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 130 av tüfeği fişeği, 2 boş şarjör, 2 tabanca namlusu, 1 namlu üst kapağı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.