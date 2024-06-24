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        Haberler Gündem Çevre Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün saat 16.30'da başlayan orman yangını gece saatlerinde söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 03:55 Güncelleme: 24.06.2024 - 03:56
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        Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü
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        Kepsut ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kısa sürede alevlere havadan ilk müdahale gerçekleşti.

        Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel ile alevlere, havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre; havanın kararmasına kadar havadan müdahalenin de sürdüğü yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını da tamamlarken bölgeyi kontrol altında tutmaya devam ediyor.

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        #Balıkesir
        #haberler
        #kepsut
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