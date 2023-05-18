Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

POLİS BAZI CADDELERDE ULAŞIMI DURDURDU Fotoğraf: İHA Altıeylül ilçesi Bahçelievler ve Plevne mahallelerinde yağış nedeniyle polis ekipleri bazı caddelerin ulaşımlarını durdurdu. AA'nın haberine göre, trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

YILMAZ: KENT ANİ BİR ŞEKİLDE AŞIRI YAĞIŞA MARUZ KALDI Fotoğraf: AA Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sahadaki çalışmaları koordine etti. Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "kentin ani bir şekilde aşırı yağışa maruz kaldığını" söyledi. Başkan Yılmaz, "Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu altyapıdaki yüklenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun." dedi. Sındırgı ilçesinde de yağış etkili olurken çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Ekipler yağıştan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.