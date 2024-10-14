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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından da emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:13
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        Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Balıkesir'de 21 yaşındaki Uğurcan Kanbay idaresindeki otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak refüje daha sonra emniyet şeridinde bekleyen Sinan Coşkun yönetimindeki kamyonete çarptı.

        Otomobilde bulunan baba Yüksel Kanbay (51) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Uğurcan Kanbay ile annesi Altun Kanbay (46) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altun Kanbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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        #Balıkesir
        #trafik kazası
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