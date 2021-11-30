Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Tolga Kılıç (38) idaresindeki 34 ESH 981 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmındaki Fethiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Kılıç ile araçtaki Gizem Eren (31) ve Cemal Sağlam (41) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan Cemal Sağlam'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Maddi hasar oluşan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.