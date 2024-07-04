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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:54
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        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
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        Balıkesir'de 29 yaşındaki Medine Aksoy idaresindeki otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki 35 yaşındaki Özlem Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.

        Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #trafik kazası
        #Balıkesir
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