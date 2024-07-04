Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Balıkesir'de 29 yaşındaki Medine Aksoy idaresindeki otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 35 yaşındaki Özlem Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.
Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.