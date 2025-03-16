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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de orman yangını

        Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:03 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:56
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        Balıkesir'de orman yangını
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve bölgedeki gönüllü vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

        Ormanlık alanın zarar gördüğü yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Rüzgârın etkisini artırması nedeniyle ekipler yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, ekipler yangını tamamen kontrol altına alabilmek için mücadeleye devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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