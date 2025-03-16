Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve bölgedeki gönüllü vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

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Ormanlık alanın zarar gördüğü yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Rüzgârın etkisini artırması nedeniyle ekipler yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, ekipler yangını tamamen kontrol altına alabilmek için mücadeleye devam ediyor.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.