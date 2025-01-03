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        Haberler Gündem Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:31
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        Balıkesir'de kaza: 2 ölü, 18 yaralı
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        Cemal Demir idaresindeki yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbeye ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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