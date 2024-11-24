Balıkesir'de mermer ocağında 1 işçi göçük altında, 1 işçi öldü
Balıkesir'in Marmara ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti bir işçi ise aranıyor
Balıkesire bağlı Marmara Adasındaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Saraylar Mahallesinde Ediz Öztürke ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekipler, Mustafa Dakı arama çalışmalarını sürdürüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.