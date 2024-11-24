Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de mermer ocağında 1 işçi göçük altında, 1 işçi öldü | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de mermer ocağında 1 işçi göçük altında, 1 işçi öldü

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti bir işçi ise aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:20 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de mermer ocağında 1 işçi göçük altında, 1 işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesire bağlı Marmara Adasındaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

        İlçeye bağlı Saraylar Mahallesinde Ediz Öztürke ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

        O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmenin cansız bedenine ulaşıldı.

        Ekipler, Mustafa Dakı arama çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Habertürk Anasayfa